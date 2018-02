Se testeaza platile fara card si contact: Vom plati cu inele si bratari digitale Banca olandeza ABN Amro lucreaza la un experiment prin care testeaza efectuarea de plati cu ajutorul accesoriilor conectate, precum inelele sau bratarile. Experimentul se desfasoara in parteneriat cu Mastercard si fintech-ul britanic Digiseq.

Dupa ce, in 2017, cardurile contactless au inregistrat un succes neasteptat, platile cu aceste dispozitive dublandu-se in valoare si volum, se pare ca tehnologia a avansat, iar anul acesta deja vom uita de ele, trecand la urmatorul nivel.

De aceasta data o banca olandeza propune provocarea: plati facute prin accesorii conectate, fara carduri si... citeste mai mult

