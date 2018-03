Marti, 20 Martie, 19:59

Ionel Dănciulescu e convins că aventura lui Denis Alibec se va încheia în vară, dat fiind faptul că jucătorul nu mai are susținerea oamenilor din staff, iar evoluțiile sale sunt slabe.

"Eu cred că Alibec e unul dintre cei mai buni din România, dar în vară e mai bine să plece. Cu părere de rău o spun. Nu mai are susținerea decât a patronului și a jucătorilor.

Pentru Alibec, capitolul Steaua este închis. Așa cred eu că e și mai bine pentru el. Se găsesc soluții. Nu eu trebuie să-l vând. În vară ar fi mai bine să plece", a zis Ionel Dănciulescu la TV Digi Sport.

Denis Alibec are 22 de prezențe în toate competițiile pentru FCSB în acest sezon.

