Se stie cine a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei

Expertii grupului de ancheta Bellingcat sunt convinsi ca au reusit sa identifice "cu mare certitudine" cine este persoana care se face, practic, vinovat de moartea tuturor celor 298 de pasageri aflat la borduui avionului Boeing, doborat in 2014 deasupra Ucrainei.



Este vorba de un barbat care se ascunde sub pseudonimele "Andrei Ivanovici" si "Orion". Cei de la Bellingcat cred ca el a participat la transportul rachetei Buk din Rusia in Ucraina. Anchetatorii sustin ca respectivul este agent activ al Directiei principale de informatii... citeste mai mult