Se stabilesc ultimele sfertfinaliste ale Ligii

În această săptămână vom afla componenţa finală a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

Până acum, echipele calificate în această fază din Champions League sunt Real Madrid, Juventus, Liverpool şi Manchester City, după meciurile de săptămâna trecută. Azi şi mâine vom avea parte de 4 meciuri, toate de la ora 21.45 a României: azi - AS Roma - Şahtior Doneţk (1-2 în tur) la Look Plus şi Manchester United - FC Sevilla (0-0) la Pro TV; mâine - Beşiktaş - Bayern Munchen (0-5) şi Barcelona - Chelsea (1-1) la Look Plus.

AS Roma – Şahtior. Şahtior a oferit una dintre primele surprize ale fazei optimilor de finală din... citeste mai mult

