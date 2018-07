Pancu şi Niculae, două dintre simbolurile rapidiştilor, nu-şi mai vorbesc. Giuleştenii au reuşit cu cei doi în club să promoveze în Liga 3 şi recent s-au rezolvat şi problemele legate de marcă şi palmares. Totuşi, "Nico", care avea calitatea de preşedinte şi jucător, a anunţat că renunţă la funcţia de conducere.

"Au fost cele mai grele trei săptămâni din cariera mea. Am plecat cu Nico la un drum, fără acte, pentru reînvierea Rapidului. Acum este şi cu acte. Trei săptămâni nu am ştiut ce să fac. Am încercat să găsesc o soluţie. Toată lumea mi-a spus, rămâi acolo şi încearcă să îl...