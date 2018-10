Shuai Zhang, jucatoarea care a eliminat-o in primul tur pe Simona Halep, reuseste sa scrie istorie la Australian Open 2016! Sportiva in varsta de 27 de ani s-a calificat in optimile de finala dupa ce a trecut de americanca Varvara Lepchenko (51 WTA),...

Evenimentul, 23 Ianuarie 2016