Se schimba regimul de intrare al romanilor in Canada Ministerul Afacerilor Externe a informat asupra mai multor modificari de ordin tehnic, anuntate de catre autoritatile canadiene, in ce priveste obtinerea Autorizatiei Electronice de Calatorie (eTA), care permite cetatenilor romani intrarea fara viza pe teritoriul Canadei.

Astfel, din 5 iunie 2018, orele 12.30 (ora Romaniei), cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Canada fara viza vor putea solicita acordarea eTA numai in baza unui pasaport... citeste mai mult