Se schimba piata: Un retailer de top inchide magazinele din mall-urile din Romania Retailerul electroIT Flanco inchide magazinele din marile mall-uri ale Romaniei. Pana in prezent, Flanco a inchis 10 magazine anul trecut si alte sase in primele luni din acest an.

ElectroIT Flanco a a renuntat la magazinele din mallurile AFI Cotroceni si Promenada din Capitala alaturi cele cele ale grupului Iulis printre care si Palas Iasi. Gigantul retailer de electronice si electrocasnice a inchis 10 magazine anul trecut si alte sase in primele luni din acest an, majoritatea fiind localizate in marile centre comerciale de pe intreg teritoriul tarii.

