- România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, adică în data de 27 spre 28 octombrie.

Ora 04:00 a dimineții de duminică va deveni ora 3:00, motiv pentru care data de 28 octombrie va deveni, astfel, cea mai lungă zi din 2018, numărând 25 de ore.

O dată cu această schimbare, organismul primește în plus o oră de somn, care are însă efecte de scurtă durată. Așadar, se recomandă să ne bucurăm de ora în plus de somn de la inalul lunii octombrie.

Bucuria somnului prelungit dispare însă în câteva zile. Specialiștii sunt de părere că efectele trecerii la ora de iarnă nu durează