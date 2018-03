"Mă consider norocos că am putut să-mi fac meseria de jucător profesionist de tenis timp de două decenii. Sportul mi-a adus prietenii preţioase, mi-a permis să călătoresc în întreaga lume şi am avut oportunitatea de a crea momente incredibile", a spus el, potrivit site-ului ATP.

Haas a debutat ca profesionist în 1996, în 2002 a urcat pe locul 2 ATP şi a terminat opt sezoane în Top 20 ATP. El a câştigat 15 turnee în carieră, din 28 de finale jucate. În 2000, germanul a câştigat medalia de argint... citeste mai mult

