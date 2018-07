Circulatia rutiera pe DN 7 C - Transfagarasan - va fi redeschisa duminica, intre Piscul Negru si Balea Cascada, pentru toate categoriile de autovehicule, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) . Cei care tranziteaza acest sector de drum sunt avertizati ca in ultima perioada este semnalata prezenta ursilor in apropierea soselei.

Traficul pe Transfagarasan va fi redeschis incepand cu ora 11.00.

CNAIR face apel la soferi sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile de trafic, mai ales avand in vedere... citeste mai mult