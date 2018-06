Se pregateste lansarea celui mai frumos automobil electric din lume. Cum arata bijuteria pe TREI roti Automobilele electrice sunt disponibile in diverse variante de design, atat in privinta caroseriei, cat si a elementelor de interior. Totusi, estonienii afirma ca pregatesc lansarea unui model care le va intrece in frumusete pe toate. Iata despre ce este vorba:

Masinile electrice reprezinta viitorul industriei transporturilor. Numeroase companii producatoare de masini din intrega lume au anunat ca renunta la fabricarea diverselor modele cu motorizari diesel, axandu-se pe productia de masini electrice.

Si statul incurajeaza achitionarea de masini electrice, prin programul national... citeste mai mult

acum 56 min. in Auto, Vizualizari: 32 , Sursa: Manager in