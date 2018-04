Un proiect de lege care urmează să fie dezbătut marţi de Comisia de Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor stabileşte care va fi impactul certificatelor verzi, prin care sunt susţinuţi producătorii de energie din surse regenerabile, în facturile tuturor consumatorilor, începând din acest an şi până în 2022.

Sumele sunt prevăzute să crească de la an la an, ceea ce va majora şi facturile de energie electrică în anii următori, scrie Economica.net. „Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota... citeste mai mult