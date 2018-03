Compania suedeză de retail H&M are probleme tot mai mari cu vânzarea hainelor și pare că nu poate ține pasul cu concurența acerbă. New York Times relatează că H&M are un stoc uriaș de produse nevândute, a căror valoare se ridică la aproximativ 4,3 miliarde de dolari.

Prima scădere a vânzărilor a fost înregistrată anul trecut, când marea rivalitate H&M- Zara a început să se desfășoare și în mediul online.

Acţiunile au scăzut cu 16% într-o singură zi, în cel mai mare declin din 2001 încoace. Scăderea numărului de clienți din magazinele fizice i-a făcut pe reprezentanţii H&M să pună stop planurilor de extindere şi chiar să ia în