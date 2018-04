Se prabusesc penitenciarele! SUTE de detinuti au fost evacuati de URGENTA

Saptamana trecuta Administratia Nationala a Penitenciarelor a dispus evacuarea urgenta a Corpului A al Penitenciarului Iasi, acesta fiind clasificat inca de la inceputul anului 2017 in Clasa de risc seismic I si populat cu peste 450 de detinuti. Aceasta cladire de detentie, desi are un risc ridicat de prabusire si pune astfel in pericol viata personalului si a detinutilor pe care-i adaposteste, nu se afla pe lista de investitii si de modernizare a sistemului penitenciar, cu toate ca situatia era cunoscuta de catre ministrul Toader. Corpul A al... citeste mai mult