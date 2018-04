Trei saptamani fara apa calda. Nichita inca poarta discutii. Mii de ieseni indura de trei saptamani umilinte greu de inchipuit, in lipsa apei calde, in timp ce sefii orasului tot varsa saci cu promisiuni. Desi au sustinut in nenumarate randuri ca vor...

Buna ziua Iasi, 26 Septembrie 2011