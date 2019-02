Se opresc gazele / Vezi zonele afectate

Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu gaze naturale.

Distrigaz Sud Retele anunta in data de 18.02.2019 in intervalul orar 09:00 – 14:00 sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie pentru judetul Braila. Zonele afectate sunt strazile: Petrescu Cezar, Malaieru Mircea, Fundatura Crangului, Viilor, Dumbrava Rosie, Valea... citeste mai mult