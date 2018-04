Se modifica varsta de pensionare a romanilor In curand, va intra in dezbatere publica la Senat, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Proiectul presupune modificarea varstei de pensionare.

Conform noului proiect inregistrat in Senat, atat femeile, cat si barbatii salariati in Romania, vor fi pensionati la aceeasi varsta, fara sa se faca diferentieri pe baza de sex, ca in prezent.

Concret, daca proiectul va intra in vigoare, femeile vor avea posibilitatea sa amane momentul iesirii la pensie, ceea ce inseamna ca varsta actuala de pensionare (65 de... citeste mai mult