Se lucreaza la o pastila impotriva ingrasarii!

Oamenii de stiinta californieni de la Salk Institute for Biological Studies testeaza o serie de substante cu acelasi efect asupra organismului uman ca si exercitiile fizice. Compusii, denumiti 516 si 14, pot antrena o scadere in greutate la persoanele care nu sunt in stare sa duca o viata activa, noteaza publicatia Science Alert.



Compusul 516 activeaza genele care determina arderea grasimilior in celulele musculare, in timp ce compusul 14 obliga celulele sa descompuna hidratii de carbon pentru producerea energiei. Sunt actiuni metabolice care se pun in miscare in mod natural in organismul celro care fac efort fizic.

