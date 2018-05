Se lansează proiectul „Harta Verde Bistrița”, la Biblioteca Județeană Joi, de la ora 11.00, la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud va avea loc lansarea proiectului „Harta Verde Bistrița”, derulat de Asociația „Harta Verde România” din Bistrița, în parteneriat cu organizația Green Map System (New York, SUA).

Conform organizatorilor, în cadrul evenimentului vor avea loc următoarele prezentări:

* Rețeaua Green Map la nivel global prezentată de Wendy Brawer, fondator și director Green Map System, New York;

* Mapping our Common Ground – un ghid comunitar cu resurse despre cartografiere verde;

