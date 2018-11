Ultima etapă din Liga a IV-a, seria C:

Sâmbătă, 17 noiembrie, 12:00 / 14:00:

Victoria Carei – Fortuna Căpleni

Duminică, 18 noiembrie, 12:00 / 14:00:

Recolta Sanislău – Unirea Pişcolt

AS Căpleni – Victoria Tiream

Real Andrid – Schamagosch Ciumeşti

Frohlich Foieni – Viitorul Lucăceni

Schwaben Cămin – Stăruinţa Berveni

Se joacă în Cupa României:

Ugocea Porumbeşti – AS Livada, sâmbătă, 17 noiembrie, ora 14:00

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Someşul Odoreu, duminică, 18.11.2018, ora 12:00, teren Someşul.

Voinţa Turţ – Dacia Medieşu Aurit, duminică, 18.11.2018, ora 13:00

Restanţe:

Liga a IV-a, Seria B, Etapa a 2-a

Voinţa Doba – Atletic Craidorolţ, sâmbătă, 17 noiembrie 2018, ora 12:00 /... citeste mai mult