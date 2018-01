Se intampla lucruri interesante la Cernobil!

Dupa mai bine de trei decenii de la cel mai grav accident nuclear din istorie, in interiorul zonei de excludere din jurul centralei atomice de la Cernobil, va fi amenajat un parc fotovoltaic, capabil sa produca un megawatt de energie electrica.



Statia va fi amplasata la numai 100 de metri de sarcofagul care acopera reactorul distrus de explozia produsa in 1986 si a carui constructie se afla in faza finala, scrie Science Alert.

Directorul proiectului "Cernobilul insorit", Evghenia Variaghina, uzina va putea asigura energia necesara pentru un sat de dimensiuni medii, cu aproape 2000 de case. Pe viitor insa, centrala va putea produce de 100 de ori mai multa electricitate.... citeste mai mult

