Tot mai mulți elevi sunt scutiți, de la an la an, măcar de un examen de la proba de BAC. Se întâmplă în Republica Moldova! Anul acesta, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de peste Prut va oferi din oficiu 864 de note de zece pentru 828 de elevi.

Astfel, în acest an, 785 de elevi vor obține nota „10” (zece) din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat, în comparație cu 637 în 2017, 460 în 2016 și 229 în 2015.

Cumulând și rezultatele olimpiadelor republicane, în total, vor fi acordate din oficiu 864 de note de „10” (zece) pentru 828 de elevi. Printre elevii menționați sunt 28 de elevi care vor obține două... citeste mai mult

azi, 19:51 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: A1 in