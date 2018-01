Acuzatii noi in cazul politistului care ar fi agresat o minora • Povestea pare sa fie cusuta cu ata alba, iar in comunitate se aud deja mai multe variante • Omul legii este acum anchetat si are de dat explicatii in fata legii • Intre timp parintii fetei abuzate spun ca se cauta musamalizarea anchetei • O femeie arunca acuzatii grave si a depus o plangere impotriva politistului

Sursa:https://www.bzi.ro/se-ingroasa-gluma-politistul-acuzat-ca-a-abuzat-o-minora-ar-mai-avea-antecedente-o-femeie-a-povestit-tot-ce-stie-fara-perdea-foto-video-636796

