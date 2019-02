- Presa locală este mai săracă. Potrivit Paginademedia.ro, postul de știri Digi24 a luat decizia de a închide stațiile locale din țară. Vineri seară, șefii stațiilor locale au început să își anunțe angajații în legătură cu această situație.

“Nu-mi vine să cred. Am un gol în stomac. Îmi pare sincer rău. Se pare că am plecat într-un moment bun. Cineva acolo sus mă iubește. M-am simțit foarte bine în cei patru ani în care am lucrat la ei. De fapt m-am simțit foarte bine în cei zece ani de jurnalism. Mi-a plăcut la maxim. Am întâlnit oameni faini și interesanți. Am trăit zece ani palpitanți (Anca a mai lucrat... citeste mai mult