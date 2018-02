SE INCHID SCOLILE!

Marti si miercuri, adica pe 27 si 28 februarie, cursurile se suspenda in unitatile de invatamant din judetul Braila. Decizia a fost luata ca urmare a atentionarii de cod portocaliu de vant puternic si ninsori viscolite. Informatia a fost confirmata de ISU Braila, Prefectura Braila si Inspectoratul Scolar Judetean Braila.

