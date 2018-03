Se inchid, din nou, scolile?

Primarul general, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, 19 martie, la ora 15.00, Comandamentul de iarna.

Edilul Capitalei ar putea anunta din nou inchiderea scolilor, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo de ger, lapovita, ninsori si polei, valabila in toata tara, pana marti, la ora 21.00.

In intervalul 19 martie ora 8.00 – 20 martie ora 8.00, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de -1 grad, iar cea minima va fi de -4…-3 grade. In cursul zilei, trecator se vor semnala precipitatii slabe, mai ales sub forma de lapovita, favorizand producerea poleiului.

Noaptea, precipitatiile vor deveni moderate cantitativ si treptat vor... citeste mai mult