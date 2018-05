Actorul Dennis Hopper s-a născut pe 17 mai 1936 și a decedat pe 29 mai 2010. A fost un actor, regizor și artist american.



Potrivit Wikipedia, Hopper și-a făcut prima apariție în televiziune în 1955 și a apărut și în două filme cu James Dean, Rebel Without a Cause (1955) și Giant (1956). Până la sfârșitul anilor 1960, Hopper a mai avut roluri secundare în câteva filme. A regizat și jucat în Easy Rider (1969) câștigând un premiu la Festivalul de la Cannes, fiind și nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original ca și coscenarist al filmului.



Nu a reușit să continue cu astfel de succese până la rolul din Apocalypse Now (1979), care l-a readus în atenția... citeste mai mult