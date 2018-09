Freddie Mercury s-a născut pe 5 septembrie 1946 și s-a stins din viață pe 24 noiembrie 1991. A fost un muzician, compozitor și textier britanic, cunoscut ca lider al formației britanice de muzică rock Queen.



Potrivit Wikipedia, Mercury a fost recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor și pentru prestațiile live. În calitate de compozitor, a compus multe hituri internaționale, printre care Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions și Little Thing Called Love. Mercury a murit în urma unor complicații ale sistemului... citeste mai mult