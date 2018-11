Actorul Burt Lancaster s-a născut pe 2 noiembrie 1913 și a decedat pe 20 octombrie 1994. A fost unul din marii actori americani, laureat al Premiului Oscar.



Numele său întreg este Burton Stephen "Burt" Lancaster. Este binecunoscut publicului pentru fizicul său atletic și zâmbetul cuceritor care l-au transformat într-un adevărat Don Juan al marelui ecran.



A fost nominalizat de patru ori la Premiile Oscar și a câștigat unul dintre trofee pentru pelicula Elmer Gantry din 1960. A mai câștigat un Golden Globe pentru acest rol dar și două trofee BAFTA pentru peliculele The Birdman of Alcatraz (1962) and Atlantic City (1980). Casa sa de producție Hecht-Hill-Lancaster a fost...