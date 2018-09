FC Botoşani are cel mai slab debut de sezon de la promovarea în Liga 1, iar acest lucru pare să îl fi pus pe gânduri pe boss-ul de la Elsaco. El a declarat pentru Fanatik că negociază cu patronul de la Voronskaya şi nu şi-a ascuns regretul faţă de decizia acestuia de a-i părăsi pe roş-alb-albaştri.



“Fotbalul botoșănean are nevoie de Cornel Șfaițer, iar eu am nevoie de omul Cornel Șfaițer că să punem la punct strategia pentru scouting și mult alte lucruri în favoarea dezvoltării fotbalului din Botoșani. Eu și acum vorbesc cu Cornel și o să mai discut și în zilele următoare cu el. El nu a lucrat pe funcția de președinte la mine la Botoșani. El era ca și un asociat... citeste mai mult

