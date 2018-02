Fred, fotbalistul echipei Şahtior Doneţk, a ajuns la un acord verbal cu Manchester City şi ar putea ajunge sub comanda lui Pep Guardiola în vara acestui an, informează The Sun.

Conform jurnaliştilor britanici, Fred şi-ar fi dat deja acordul de a veni la Manchester, iar jurnalistul portughez Marcus Alves a dezvăluit şi suma de transfer: 50 de milioane de lire sterline va plăti City către Şahtior Doneţk, sumă care ar egala recordul de bani plătiţi vreodată pentru un jucător al ucrainenilor.

Nu este pentru prima dată când fotbalistul brazilian se află în vizorul liderului din Anglia. Guardiola l-a vrut pe Fred şi în vara anului trecut, însă pretenţiile... citeste mai mult