Peste 250 de locuri de muncă sunt disponibile la târgul Angajatori de Top (ADT) din perioada 26-27 octombrie, în cadrul Groupe Renault Romania, parte a alianţei Renault Nissan Mitsubishi.

În plus, prin programul de stagii al grupului, Drive Your Future, 300 de studenţi şi masteranzi pot face internship în companie. În funcţie de postul vizat, cei interesaţi pot avea experienţa unui prim interviu cu specialişti ai companiei chiar în stand.

„Cele peste 250 de posturi vizează profiluri pentru activităţile de R&D, Fabricaţie, IT, Logistică, Achiziţii, Calitate, Marketing, Financiar, Shared Services. Posturile sunt disponibile în Bucureşti, Titu şi Mioveni”, se arată... citeste mai mult

