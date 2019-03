Ministerul Apararii face angajari si a pus la bataie 2.000 de locuri in toata tara! Cei care vor sa lucreze in armata se pot inscrie pana pe 20 octombrie. Cele 2.000 de posturi sunt disponibile in 24 de judete ale tarii si in municipiul Bucuresti. Se...

Info Braila, 11 Octombrie 2017