Vineri, 14 decembrie 2018, copiii îl vor întâlni pe Moș Crăciun care va participa la deschiderea Orășelului Copiilor!

Vineri, 14 decembrie, ora 16.10, alaiul lui Moș Crăciun pornește din fața Primăriei și se deplasează spre Parcul Monument pe traseul: Piața Independentei - Calea Călărașilor - Barieră - Sala Polivalentă (cu o scurta oprire) - Rondou Parc Monument.

Moș Crăciun așteaptă copiii in Parcul Monument, in căsuța cu povesti, in perioada 14 - 16 Decembrie 2018 și 20 - 23 Decembrie 2018, in intervalul orar 17.30 - 19.00.



