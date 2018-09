Un nou scandal prinde contur in cazul Andreei Rodiana • In urma cu cateva luni, parintii tinerei din Iasi care a primit un diagnostic dur au lansat mai multe acuzatii la adresa unui femei, initiatoarea unei campanii pentru strangerea de fonduri • Iata ca acum parintii fetei au decis sa depuna o plangere penale si sa o actioneze in judecata pe femeia in conturile careia au ajuns banii

