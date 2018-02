Luni, 18 februarie 2018, are loc ediţia cu numărul 71 a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA, conferite anual pentru realizări deosebite în cinematografie şi televiziune de către Academia Britanică de Film şi Televiziune.

Gala BAFTA se va desfăşura la Royal Albert Hall din Londra şi va fi prezentată, în premieră, de actriţa Joanna Lumley care îl înlocuieşte pe Stephen Fry, gazdă a ceremoniei de 12 ori.

Nominalizările au fost anunţate la 9 ianuarie 2018. Pelicula ''The Shape of Water'' regizată de Guillermo del Toro a fost nominalizată la 12 categorii, fiind urmată în topul nominalizărilor de drama de... citeste mai mult