Vestea momentului pentru milioane de români! Guvernul României a anunțat că va da sume importante de bani, an de an, tuturor minorilor care au un cont deschis! Ce trebuie să faci și care este condiția pe care trebuie s-o îndeplinești?

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că, în şedinţa solemnă de Guvern de joi, de la Alba Iulia, se va institui un mecanism de economisire pentru copii - Contul de economii Junior Centenar, iar statul va deschide la Trezorerie, pentru fiecare copil sub 18 ani, un cont în care părinţii pot depune bani. Statul... citeste mai mult

azi, 13:48 in Social, Vizualizari: 39 , Sursa: A1 in