Se construieste tot mai putin

Sectorul constructiilor din judetul Vaslui este in cãdere liberã. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, indicatorul locuinte terminate a inregistrat o reducere cu 47,8% pe total (128 in trimestrul III 2017, fatã de 245 in trimestrul III 2016). Pe medii, situatia se prezintã astfel: 48 locuinte in trimestrul III 2017 in urban si 118 in perioada similarã din anul 2016, respectiv 80 locuinte in trimestrul III 2017 in rural si 127 de locuinte in perioada similarã din anul 2016. Dacã la construirea de locuinte stãm prost, la sfarsitul anului trecut sa inregistrat o crestere a numãrul de autorizatii de construire, pentru... citeste mai mult