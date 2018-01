Se construieste cea mai mare camera digitala din lume! Va cauta viata extraterestra in miliarde de galaxii! Telescopul LSST ne va dezvalui in curand misterele Universului. Acesta are capacitatea tehnica de a analiza mai multe galaxii decat numarul tuturor oamenilor de pe planeta.

Large Synoptic Survey Telescope (LSST) este cea mai reprezentativa inovatie tehnologica a ultimelor decenii. LSST este un telescop ce se afla in stadiul de construire pe teritoriul statului Chile.

Acesta este proiectat sa poata analiza miliarde de galaxii din Univers. In acest sens, telescopul dispune de dotari impresionante, insa cea mai semnificativa dintre acestea este o imensa camera digitala... citeste mai mult

