Asociația Habitat for Humanity România recrutează 100 de voluntari care să construiască opt locuințe pentru opt familii cu venituri reduse, în cadrul evenimentului de construire accelerată și voluntariat BIG BUILD 2018, care are loc la Cumpăna, județul Constanța, între 1 - 5 octombrie a.c..

La ediția de anul acesta a BIG BUILD, un număr total de 240 de voluntari se vor afla în fiecare zi pe șantier și vor ajuta la construirea a opt locuințe pentru opt familii cu venituri mici din Cumpăna, județul Constanța. Habitat for Humanity România are nevoie de încă 100 de voluntari dornici să construiască locuințe decente pentru opt familii care acum... citeste mai mult

azi, 01:56 in Locale, Vizualizari: 34 , Sursa: Replica in