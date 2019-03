Asociaţia „Team for Youth” Baia Mare caută un tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani pentru un stagiu de voluntariat în cadrul proiectului internaţional “Citizens of the World”. Scopul principal al proiectului este creşterea nivelului de înţelegere a culturii, a problemelor sociale şi a diversităţii etnice în rândul tinerilor din Belarus şi România. Voluntarul selectat va lucra cu tineri din Minsk, utilizând metode de educaţie nonformală cu scopul de a promova pacea, înţelegerea multiculturală şi de a diminua stereotipurile.... citeste mai mult