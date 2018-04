Asociaţia de tineret “Yellow Shirts” caută lucrători de tineret (peste 18 ani) pentru proiectul „Why don’t you get a job?” ce se va desfăşura în Baia Mare. Prima mobilitate, “Job hunters”, va avea loc între 21 şi 29 aprilie şi are ca temă principală testarea materialelor şi instrumentelor de lucru de care au nevoie tinerii pentru a dobândi competenţe necesare angajării. Cea de-a doua mobilitate, “Edupreneurs”, este planificată pentru intervalul 5-13 mai şi are ca temă testarea materialelor şi instrumentelor de lucru de care au nevoie tinerii pentru a... citeste mai mult