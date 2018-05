Responsabilitati principale:

- Existenta si dezvoltarea unui portofoliu de clienţi propri. Identifica si contacteaza potentiali clienti interesati de produse si servicii bancare diverse (credite, carduri, depozite etc)

- Intocmeste oferte de produse si servicii bancare;

- Consiliaza si sprijina clientii in alegerea celor mai potrivite solutii financiar bancare dintre cele prezente in portofoliul de produse si servicii pe care institutiile bancare partenere ale societatii noastre le au;

- Acorda asistenta clientilor si potentialilor clienti, in pregatirea dosarelor de credit;

- Tine evidenta clientilor si intretine relatiile cu clientii din portofoliu;

