Responsabilități: Pregatirea si incarcarea/receptionarea marfii catre/de la client/furnizori

Verificarea din punct de vedere cantitativ a produselor receptionate in conformitate cu actele de insotire a marfii);

Asigurarea gestiunii zilnice a fluxului de productie (aprovizionarea liniei de productie cu materie prima);

Opereaza intrarile si iesirile in programul de gestiune (SAP) si printeaza ordine de productie din sistem .

Cerinte :

Rigurozitate ;

Organizare si planificare ;

Experienta de lucru in gestiunea marfii (minim 1 an);

Experienta in coordonarea... citeste mai mult