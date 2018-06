Început pe 27 mai, la Moscova, Campionatul Mondial al Artiştilor s-a încheiat în această seară cu victoria naţionalei României. Tricolorii au încropit un spectacol ad-hoc, spun martorii oculari, interpretând în cor "We are the Champions".

Conduşi de pe bancă de Daniel Chiriţă (43 de ani), unul dintre fotbaliştii exponenţiali ai echipei Petrolul în ultimii 25 de ani, tricolorii-entertaineri au învins în ultimul act reprezentativa ţării gazdă, Rusia, scor 3-2 după loviturile de departajare, 0-0, la finele timpului regulamentar.

Chiriţă, fost câştigător al Cupei României în 1995, fundaş de bază alături de Octavian Grigore,... citeste mai mult