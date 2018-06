In ultima sedinta a Consiliului Local Constanta, desfasurata pe 6 septembrie, alesii municipali au adoptat proiectul de hotarare privind atribuirea unor denumiri de strazi in cartierul Tomis Plus, pacelele VN 280, VN 285 si A 495/2/2/1, Palazu Mare...

Observator de Constanta, 30 Septembrie 2010