Miercuri, 09 Mai, 13:52

Serena Williams, 36 de ani, a anunțat că nu va participa la turneul de la Roma, care va începe pe 14 mai.

Americanca, câștigătoare de patru ori la Roma, 2012, 2013, 2014 și 2016, nu este în continuare refăcută după accidentarea care a făcut-o să rateze și turneul de la Madrid.

Astfel, rămâne de văzut dacă Serena, deținătoare a 23 de turnee de Grand Slam, va fi aptă pentru a jucat la Roland Garros, care începe pe 21 mai.

Ultimul meci jucat de Serena în acest an a fost la Miami, în martie, când a pierdut în prima rundă cu Naomi Osaka.



