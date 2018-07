Se apropie Festivalul de Carte si Muzica

Timp de 4 zile, in perioada 12-15 iulie, in Piata Sfatului va avea loc cea de a 7-a editie a Festivalului de Carte si Muzica Libris Brasov

Tudor Chirila, Nicu Alifantis, Ducu Bertzi si multi alti artisti indragiti vor fi prezenti pe scena, spre incantarea brasovenilor si a turistilor prezenti in orasul de sub Tampa. Pe "Aleea Cartilor'' va asteapta sute de productii editoriale si muzicale, de la cele mai importante edituri si case de discuri din tara.

Reprezentantii Asociatiei Libris Cultural au prezentat programul Festivalului, atat in ce... citeste mai mult