Golgheterul Ligii 1, Tade (15 goluri). mai are un an de contract cu CFR Cluj şi şefii din Gruia vor să dea lovitura şi să-şi achite datoriile cu banii de pe atacant. Steaua are şanse mici să câştige lupta cu echipele din Golf pentru achiziţionarea lui...

Pro Sport, 12 Mai 2015